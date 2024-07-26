Пчелы – почтой. Как отправляют «живые» посылки на Урале (ФОТО)

В Свердловской области начался сезон доставки посылок с живностью. В июле заводчики из Каменска-Уральского отправили сразу в несколько регионов России партии пчел среднерусской породы. Эти посылки доставляет курьерская служба «Почты России», в год их может быть до 500 штук.

«Мы являемся хранителями чистопородного материала темной лесной пчелы. Для этого создана региональная ассоциация, куда входят порядка 12 пасек не только Каменск-Уральского, но и других городов области. Благодаря кропотливой работе по сохранению и распространению этой породы мы видим, что популярность среднерусской пчелы растет, и она вновь обретает заслуженное внимание и почет среди заводчиков», – рассказала пчеловод из Каменска-Уральского Алена Антропова.

Эксперты считают, что лучший сезон для рассылки семей – летние месяцы и начало сентября. Среднерусских пчел отличает зимостойкость, а также миролюбивость, плодовитость и работоспособность. Это подтверждает и широкая география спроса на них. Как рассказали в пресс-службе УФПС Свердловской области АО «Почта России», в этом году посылки с пчелами отправились в Иркутск, Калининград, ХМАО и даже в Якутию. В среднем срок доставки таких посылок не превышает 10 дней.

«Пчелы при пересылке помещаются в специальные контейнеры. В одной емкости обычно находится одна пчелиная матка и до семи рабочих пчел. На время доставки в отправление закладывается специальное питание. На посылках делают отметку «Осторожно. Пчелы. С ветеринарным свидетельством». Сотрудники почты, которые работают с такими отправлениями, отмечают, что насекомые во время путешествия ведут себя спокойно. Посылка начинает издавать характерный жужжащий звук, только когда к ней прикасаешься. Поэтому на всем пути следования «живого» груза с ним обращаются очень осторожно и внимательно», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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