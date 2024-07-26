В Екатеринбурге из-за сильного ветра ломаются деревья

В Екатеринбурге из-за сильного ветра падают и ломаются деревья, сообщают горожане. Особенно страдают молодые растения, которые были высажены недавно и еще не окрепли. «У нас во дворе недавно высадили деревья, некоторые серьезно покосило ветром сегодня», – рассказывает екатеринбуржец Сергей.
Также есть сообщения о сломанных деревьях. «4 канал» пишет, что на Ботанической ветром уронило дерево, которое чудом не задело автомобили, припаркованные рядом.
Екатеринбург, Елена Сычева
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