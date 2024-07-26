Аналитики рассказали, какие облачные хранилища предпочитают зумеры

Свердловчане в 2024 году стали активнее использовать онлайн-диски для хранения данных. При этом выбор жителей региона все чаще падает на российские аналоги – интернет-трафик отечественных онлайн-дисков вырос на 42% по сравнению с прошлым годом и уже превышает объем в аналогичных зарубежных сервисах. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Свердловская область входит в топ-10 субъектов России по активности жителей в облачных хранилищах, сообщили в пресс-службе компании «Мегафон». В регионе с января по июнь общее потребление трафика в сегменте таких сервисов увеличилось на 37% год к году. При этом на отечественные решения приходится уже больше половины от всего объема данных.

Однако молодая аудитория все еще отдает предпочтение иностранным сервисам: в возрастной группе 14-20 лет зарубежные онлайн-диски занимают 67% трафика, а среди пользователей 21-25 лет – 51%. На мужскую аудиторию в регионе приходится 51% от всех гигабайт, потраченных в облачных хранилищах. Она же обеспечила основной прирост активности во всех онлайн-дисках в этом году.

В целом по стране в 2024 году самым популярным облачным хранилищем у россиян стал «Яндекс.Диск». В нем же сильнее всего выросла активность пользователей с прошлого года (+61%). На второй строчке по объему потребляемого интернет-трафика – Google Drive (+46%), замыкает тройку лидеров – iCloud (+19%). В топ-5 также входят Облако Mail.ru (снижение на 17%) и OneDrive, созданный компанией Microsoft. Активность в OneDrive за последний год снизилась почти на треть (-32%) на фоне сообщений в марте 2024 года о том, что Microsoft закроет доступ к своим облачным сервисам для компаний в России.

Выбор того или иного сервиса зачастую зависит от возраста пользователя. Так, зумеры в основном предпочитают Google Drive. Остальные россияне пользуются преимущественно «Яндекс.Диском». Активнее всего облачные хранилища используют люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 36% трафика) и 36-45 лет (26%). Менее активны самые молодые пользователи – 14-20 лет (3% трафика).

В «Мегафоне» подтверждают увеличившийся интерес свердловчан к облачным хранилищам. За первые шесть месяцев объем интернет-трафика вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику продемонстрировали сервисы Box и SberDisk.

Екатеринбург, Елена Сергеева

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