Екатеринбуржцы будут жить дольше – за дело взялись чиновники

В Екатеринбурге люди будут жить дольше. Для этого власти создали специальную рабочую межведомственную группу. В нее входят чиновники минздрава и работники районок города, сообщили в пресс-службе ратуши.

Чиновники должны будут мотивировать людей на то, чтобы они активнее проходили диспансеризацию и ставили прививки, но реже пили алкоголь и курили. Также они должны будут заниматься развитием инфраструктуры для ЗОЖ, внедрять «зоны трезвости» (не менее 100 метров до детских, образовательных и спортивных учреждений). Все это делается в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который стартует в 2025 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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