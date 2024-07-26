Таджик попался на фиктивном браке со свердловчанкой

Суд Первоуральска признал незаконным брак гражданина Таджикистана с жительницей Первоуральска, гражданкой России. «Прокуратура Первоуральска проводила проверку соблюдения миграционного законодательства. В поле зрения ревизоров попали документы отдела ЗАГС, пары, заключившей брак в марте 2022 года. В беседе с полицейскими таджик признался, что познакомился с будущей женой за 2 месяца до брака, вместе с ней не жил никогда, а женился ради разрешения на временное проживание, а потом и получения гражданства в упрощенном порядке», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Надзорное ведомство просило суд признать недействительным, но супруги неожиданно стали отпираться, поясняя, что любят друг друга, живут вместе, а свадьбу просто сыграли в узком кругу. «Но на вопросы о том, где живет супруга, как зовут ее ребенка и сколько ему лет, мужчина ответить не смог. Суд признал брак фиктивным. По итогам апелляции решение оставлено Свердловским областным судом без изменения», – добавили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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