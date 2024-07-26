В загородном лагере 7-летний мальчик выпал из окна

В детском оздоровительном комплексе «Звездный» под Нижним Тагилом 7-летний мальчик получил травмы, упав со второго этажа.

Несчастный случай произошел днем 25 июля во время тихого часа. Ребенок находился в комнате вместе с ровесником. В какой-то момент мальчик забрался на подоконник, облокотился о москитную сетку и выпал из окна. Пострадавшего воспитанника увезла скорая в больницу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на окнах здания оздоровительного комплекса не было детских замков. В лагере проводится проверка, опрашиваются сотрудники. Также устанавливается степень тяжести травм, которые получил ребенок.

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет выясняться, как организована работа по присмотру за детьми», – сообщили в надзорном ведомстве.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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