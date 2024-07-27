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Суббота, 27 июля 2024, 14:14 мск

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Уволился директор Шарташского лесопарка

Директор Шарташского лесопарка уволился с должности. Как сообщил Сергей Бондарев в своих сиуиалтнвх сетях, данное решение им было принято по личным причинам. В чем они состоят – он не раскрыл.
Напомним, что Бондарев возглавлял лесопарк два года, он был назначен директором 25 июля 2022 года.
в своем телеграм-канале Бондарев поблагодарил за работу свою команду и Минприроды Свердловской области, отметив, что данная работа дала ему ценный опыт.

Екатеринбург, Елена Васильева

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