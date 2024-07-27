Горячее питание, вода, одежда – полпред Якушев провел совещание по ЧП в Карабашском городском округе

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел заседание оперативного штаба в Карабашском городском округе Челябинской области, где в результате обильных осадков прорвало участок дамбы на Киалимском водохранилище.

По оценке Владимира Якушева, все службы и ведомства региона среагировали достаточно оперативно, эвакуация жителей из четырёх посёлков прошла организовано.

«Сейчас принципиально важно, чтобы люди получили всю необходимую помощь и максимально быстро были проведены выплаты. И, конечно, когда уйдёт вода, нужно определиться с тем, что мы будем делать с жилыми домами. Прошу обратить самое пристальное внимание, чтобы каждый человек получил необходимую помощь», – сказал полпред в УрФО.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил, что в Карабашском ГО введен режим ЧС, эвакуированы 163 человека, идёт оценка ущерба.

Владимир Якушев и Алексей Текслер поблагодарили сотрудников МЧС, МВД, градообразующее предприятие «Карабашмедь» и компанию РМК, волонтеров «Единой России» за оказываемую помощь жителям пострадавших от подтопления территорий.

Завод «Карабашмедь» подключился к спасательной операции и организовал в заводском профилактории «Синегорье» пункт временного размещения эвакуируемых. В профилакторий доставили 42 человека из 13 семей. На ночь в номерах профилактория пожелали остаться восемь человек, остальные разместились у родственников. Эвакуируемым предоставлено горячее питание, питьевая вода. Также приготовлено 300 продуктовых наборов, в резерве еще 900. В понедельник в рамках проекта «Вещь добра» в посёлок Киалим привезут более 10 тонн одежды.

Екатеринбург, Елена Васильева

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