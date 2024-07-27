На 6 км автодороги «Ревда-Дегтярск-Курганово» произошло жуткое ДТП, в обстоятельствах которого разбираются сотрудники ГАИ.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «Газель». В результате автоаварии пассажир «Лады» погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Еще одному пассажиру медики оказывают необходимую помощь.

На месте инцидента работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, СМП и МЧС.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также отказаться от опасных маневров.

Екатеринбург, Елена Васильева

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