На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение о сильных дождях

В Свердловской области неблагоприятные погодные условия сохранятся до понедельника. По прогнозу Уралгидрометцентра 28 июля на территории региона ожидаются порывы ветра до 20 м/с, очень сильные и продолжительные дожди и ливни. МЧС просит жителей соблюдать правила безопасности в непогоду.

За минувшую ночь больше всего осадков выпало в Каменске-Уральском (41 мм) и Камышлове (20 мм), в Екатеринбурге регистрировалось 9 мм осадков. Минувший день, 26 июля, стал самым холодным в уральской столице с 2014 года.

«В воскресение присутствие циклона над регионом сохранится. Однако циклон заполняется, теряет активность. Осадков станет меньше, непрерывные дожди сменятся кратковременными», – сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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