Под Невьянском «Тойота» вылетела с дороги и врезалась в дерево

На 107 километре Серовского тракта в Невьянском районе сегодня днем произошла авария. В ДТП погибли два человека и еще двое получили травмы.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель «Тойота Королла» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Два пассажира, мужчина и женщина, скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водителю и еще одному пассажиру медики оказывают необходимую помощь.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом погодных условий, а также отказаться от опасных маневров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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