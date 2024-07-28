В ГАИ установили предварительные причины смертельного ДТП под Нижним Тагилом

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции установили предварительные обстоятельства ДТП с двумя погибшими, которое произошло на 108 км автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».

Напомним, трагедия произошла 27 июля около 14 часов 30 минут в Пригородном районе города Нижний Тагил.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего потерял контроль над управлением автомашины и съехал с проезжей части, а потом врезался в дерево.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской Госавтоинспекции, в результате автоаварии два пассажира, мужчина 1970 г.р. и женщина 1972 г.р., от полученных травм скончались на месте, до приезда медиков. Водитель и женщина пассажир, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что автомобилем управлял мужчина 1974 г.р., житель города Верхняя Салда, он имеет стаж управления автомобилем 30 лет, к административной ответственности привлекался 1 раз. Погибшие также являлись жителями города Верхняя Салда.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, в том числе по установлению состояния водителя в момент происшествия.

В связи с произошедшим Госавтоинспекция по Свердловской области настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, в период непогоды выбирать пониженную скорость и обеспечивать постоянный контроль за движением, не отвлекаясь от управления, а также исключить вождение в утомленном состоянии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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