ГАИ ищет водителя, по вине которого погиб пешеход

Сотрудники Госавтоинспекции по Свердловской области устанавливают виновника гибели пешехода. ДТП произошло 27 июля в ночное время в поселке Троицкий Талицкого района.

По предварительным данным, неустановленный водитель двигаясь на неустановленном автомобиле с небезопасной скоростью по ул. Мичурина, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, двигающегося справа в попутном направлении по краю обочины, после чего водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1975 г.р., получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер до приезда скорой.

Установлено, погибший являлся местным жителем, в момент трагедии был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений, кроме того граждан, ставших очевидцами данного ДТП или располагающих какой – либо информацией, просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России Талицкого района.

Екатеринбург, Елена Васильева

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