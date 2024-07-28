Самолет «ЮВТ Аэро» выкатился за пределы взлетной полосы в Кольцово по вине экипажа

Комиссия Росавиации завершила расследование серьезного авиаинцидента с самолетом Bombardier CRJ200 (RA-67156), выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово 29 июня при выполнении рейса UVT453 Казань-Тобольск-Екатеринбург.

Как сообщает тг-канад «Авиаторшина», после посадки на мокрую ВПП26R в условиях сильного бокового ветра с порывами до 14 м/с на пробеге самолет вынесло с полосы вправо на десять метров. Никто из 46 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. В аэропорту объявлялась тревога и на час приостанавливались прием и выпуск рейсов.

По итогам расследования комиссия заключила, что причиной этого инцидента стала потеря управляемости по курсу на конечном этапе пробега из-за ошибок экипажа. Пилоты несвоевременно (запоздало) среагировали органами управления самолетом на удержание траектории пробега и неэффективно использовали реверс тяги в условиях бокового ветра на мокрой ВПП. Также специалисты указали на вероятное несимметричное торможение на конечном этапе пробега при парировании бокового ветра.

Комиссия Росавиации назвала причиной выката самолета недостаточный опыт командира воздушного судна при выполнении посадки в усложненной ситуации. Дело в том, что он проходил программу ввода из второго пилота в командиры и в том рейсе сидел в левом кресле, осуществляя функции КВС под наблюдением.

Екатеринбург, Елена Васильева

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