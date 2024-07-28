В Екатеринбурге шесть рабочих почувствовали себя плохо после чистки колодца

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе в одной из промзон произошел инцидент. Как сообщает «Новый День», рабочие подрядной организации проводили чистку коллектора, который залило водой после двухдневных дождей.
Во время работ по откачке с помощью насоса сотрудники почувствовали себя плохо, двух человек пришлось доставать из колодца веревками.
Медики госпитализировали рабочих в 14 ЦГБ, двое из них после осмотра от госпитализации отказались.
Состояние одного человека оценивается как тяжелое.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Екатеринбург, Елена Васильева
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