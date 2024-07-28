Штормовое предупреждение продлено до 29 июля

Уральские спасатели еще на сутки продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. 29 июля местами в Свердловской области ожидается сильный дождь.

Для того, чтоб не подвергать себя опасности, спасатели просят уральцев сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. Необходимо воздержаться от отдыха на природе, походов, при движении на автомобиле избегать затопленных участков дорог, не пытаясь их форсировать, владельцам частных домов нужно подготовить ливневые канализации и дренажные системы. В случае стремительного пребывания воды необходимо покинуть транспортное средство и пройти на возвышенность или в ближайшее здание.

Отметим, что в Свердловской области интенсивные осадки (сильный дождь, переходящий в ливень) шли с минувшей пятницы. В Екатеринбурге к утру 28 июля дождь прекратился.

По прогнозам синоптиков, 28-30 июля в районах выпадения сильных, продолжительных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды в реках, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком.

Екатеринбург, Елена Васильева

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