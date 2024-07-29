Ройзман* озвучил книгу про похитителей икон

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом) озвучил книгу про бандитов, которые ездят по деревням и похищают иконы у доверчивых местных жителей. Речь о романе «Доска Дионисия» Алексея Смирнова фон Рауха.

Детектив был написан в середине 70-х годов прошлого века, но по понятным причинам, долгое время пролежал в столе.

Около двух лет назад в музее «Невьянская икона», которым владеет Ройзман*, проходили обыски – правоохранители полагали, что как минимум один из экспонатов мог быть украден, об этом писали «Аргументы и факты». Ранее бывший настоятель Свято-Николаевского храма в Быньгах Виктор Зырянов рассказывал, что когда Ройзман* был депутатом, владыка Викентий обратился к нему с прошением помочь в ремонте храма. По словам Зырянова, Ройзман* согласился заняться восстановлением за свой счет, но уже в августе 2013 года свердловская полиция провела обыски в реставрационной мастерской училища имени Шадра. Оттуда изъяли несколько десятков икон без документов – 45 из них числились за ройзмановским музеем.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры». Впрочем, оно было бесфигурантным. Но, по версии силовиков, реставрация храма проходила нелегально, и в результате памятнику культуры был нанесен ущерб в 31 млн рублей, т.к. работами занимались не реставраторы, а реабилитанты центра при фонде «Город без наркотиков». Они уничтожили орнаменты, узоры и фрески, а вместо старинных окон вставили стеклопакеты. В 2015-м было прекращено следствие по делу о причинении ущерба храму, но не по делу о пропаже икон.

* признан иностранным агентом

Екатеринбург, Елена Сычёва

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