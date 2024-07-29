Пьяная компания из трех человек разбилась насмерть (ФОТО)

Двое мужчин и одна женщина погибли, поехав кататься на машине после употребления спиртных напитков.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, ДТП случилось в полночь понедельника, 29 июля, на улице Горького в Тавде. Автомобиль «Хендэ Солярис» съехал в глубокий овраг и перевернулся из-за неверно выбранной водителем скорости. Спасателям пришлось извлекать машину с помощью спецкрана.

На месте погибли 32-летний водитель и два его пассажира, 36-летний мужчина и 28-летняя женщина.

Известно, что погибшие являлись местными жителями. Со слов знакомых, до поездки они выпивали.

Тавда, Елена Владимирова

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