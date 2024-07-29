Екатеринбуржцы считают сахар и колбасу вредными, но все равно их едят

Жители Екатеринбурга знакомы с принципами правильного питания, знают, какие продукты могут быть вредными для здоровья, но не отказываются от них.

Три четверти горожан считают, что правильно питаться – это не злоупотреблять мучным, жареным, сладким, жирным, а также алкоголем. Еще 16% допускают употребление сладкого и алкоголя, но редко и в небольших количествах. Остальные убеждены, что правильное питание помимо ограничений определенных продуктов требует еще и приема пищи по часам, наличие периода голодания и соблюдение строгого питьевого режима.

Более 40% горожан считают, что питаются правильно. 38% стремятся к этому, но пока не готовы отказаться от любимых продуктов. 29% опрошенных уверены, что полноценное правильное питание – это дорого. Об этом говорят данные, полученные в ходе опроса «АльфаСтрахование».

Самым опасным продуктом екатеринбуржцы считают сахар – так ответили 66% респондентов, однако практически все его едят. 65% уверены, что вредна колбаса. 52% корнем зла считают алкоголь. 49% не доверяют консервам длительного хранения. 47% избегают продуктов, которые имеют неестественно яркий цвет, 43% – избыточного употребления соли. 36% боятся есть много фастфуда. 29% считают, что проблемы могут возникнуть при чрезмерном употреблении мяса, 23% считают вредными покупные соусы.

При этом 85% признались, что у них в холодильнике всегда есть майонез, 73% едят колбасу, 65% – различные консервы, 62% – чипсы и другие снеки. 56% отметили, что изредка покупают сладкие газировки. 54% почти всегда держат дома некрепкий алкоголь. Мучные изделия постоянно есть у 51% опрошенных, 48% едят сладкие йогурты, 37% – лапшу быстрого приготовления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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