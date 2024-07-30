Где и как теперь можно продать инвестиционные монеты Сбера – пояснение

Многие уральцы на протяжении десятилетий занимались покупкой инвестиционных и коллекционных монет Сбербанка. Еще 3-5 лет назад данную нумизматику можно было продать практически в любом отделении Сбера. Однако сейчас уральцы стали замечать, что сайт банка, к примеру, в качестве ближайшего места реализации золотых и серебряных монет предлагает Москву. «Новый День» обратился за комментарием в Сбербанк, чтобы понять, как реализовать инвестиционные и коллекционные монеты, выпущенные им.

«Инвестиционные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, преимущественно золота и серебра. Они приобретаются для инвестирования, сохранения и приумножения сбережений. Инвестиционные монеты выпускает Центральный банк», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе уральского отделения Сбера.

Памятные монеты выпускаются монетными дворами мира из драгоценных металлов и служат памятным подарком или предметом коллекционирования. Как правило, такие монеты выпускаются к юбилеям и памятным датам, крупным спортивным событиям, праздникам. Многие памятные монеты предлагаются в подарочной упаковке.

Сейчас приобрести инвестиционные и памятные монеты можно в офисах Сбербанка, предварительно сделав заказ.

«Если инвестор планирует продать монеты, то рекомендуем обратить внимание на то, что уполномоченные офисы Сбера принимают к покупке только определенные монеты Банка России и иностранных государств. Ознакомиться со списком монет, которые выкупает Сбер можно на сайте банка», – пояснили в пресс-службе Сбера.

Что касается продажи, то реализовать свои монеты в Екатеринбурге можно только в определенных офисах, например: проспект Космонавтов, 23а, ул. Куйбышева, 67, ул. Титова, 22.

Памятные монеты из драгоценных металлов принимаются банком только в отличном состоянии – без дефектов, видимых невооруженным глазом, пятен, царапин, деформаций, отпечатков пальцев, насечек, а также в оригинальной упаковочной комплектации, в которой Сбер продает монеты. Памятные монеты Банка России принимаются к выкупу без сертификата.

Инвестиционные монеты Банка России из драгоценных металлов качества чеканки «uncirculated» принимаются банком вне зависимости от наличия на них пятен, царапин и следов окисления. Наличие или отсутствие капсул не имеет значения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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