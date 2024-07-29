В Екатеринбурге покажут коллекцию одежды «Царь-девица» (ФОТО)

В рамках Международной недели моды, которая пройдет в Екатеринбурге с 19 по 23 августа, дизайнер Саша Гапанович презентует коллекцию «Царь-девица» в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Как сообщили в ДИПе, на подиум выйдут модели в образах Царевны-Лебеди в летящих многослойных костюмах, с перьями на воротниках, в кокошниках, украшенных жемчугом. Вдохновением для коллекции Gapanovich стала «Сказка о царе Салтане».

«Участие в Международной неделе моды в Екатеринбурге – возможность объединить две исторических и fashion-культуры: традиции Урала и традиции Севера, с которыми связана ДНК нашего бренда. Екатеринбург – родина многих выдающихся брендов, которые известны не только в России, но и в мире. Поэтому нам особенно интересно представить свою коллекцию именно здесь – и для взыскательной уральской публики, и для гостей недели моды», – сказала Саша Гапанович.

Философия дизайнера строится на переосмыслении локальных культурных кодов, обращении к традиционному костюму, работе с темой памяти, семьи и культуры. Дизайнер черпает вдохновение в аутентичности Крайнего Севера, сама она родом из Мурманска. Gapanovich – это фирменные рюши, ручная вязка, объемы и многослойность.

Концепция коллекции – в том, что в каждой девушке и женщине живет прекрасная Царевна-Лебедь, сотканная из женственности и кодов народной культуры.

«Наша коллекция переосмысляет, с одной стороны, творчество Пушкина, с другой – свою ДНК. Бренд транслирует отношение писателя к женщине, воплощенной в образе Царевны-Лебеди – прекрасной, доброй, рассудительной волшебницы двойственной природы воды и воздуха», – отметила дизайнер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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