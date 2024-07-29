Чего нельзя делать при травмировании ребенка: советы врачей

Лето – пора, когда дети много времени проводят на улице, и, к сожалению, число травм в этот период обычно возрастает.

Департамент информполитики со ссылкой на детских врачей напомнил, чего нельзя делать, если с вашим ребенком что-то случилось.

Первое. Если есть подозрение на вывих, нельзя дергать ребенка за руку или за ногу, пытаясь вправить сустав самостоятельно. Это чревато защемлением нервов, разрывом связок, смещением отломков костей при переломе. Единственное, что нужно сделать, – обеспечить неподвижность пострадавшего сустава или конечности. Зафиксировать можно подручными средствами: платком, куском ткани, картоном, линейкой, а для уменьшения отека и снятия боли использовать холодный компресс.

Другая опасность – бытовая химия. Врачи напоминают: хранить агрессивные моющие и чистящие составы, косметические средства, кислоты и щелочи необходимо в местах, недоступных для детей. Если отравление все же произошло, не пытайтесь промыть желудок самостоятельно: попытка вызвать рвоту и вывести токсины в домашних условиях могут привести к повторному ожогу слизистых рвотными массами, в которых содержатся отравляющие вещества. При подозрении на отравление нужно сразу позвонить в скорую, сказать, каким средством предположительно отравился ребенок, и следовать инструкциям специалистов.

Серьезную угрозу для жизни и здоровья ребенка представляют ожоги. Адекватно оценить степень раны, глубину повреждения и риск развития осложнений может только врач. Поэтому нельзя удалять прилипшую к ране одежду, прокалывать «пузыри», мазать кожу маслом, сметаной, кремами, мазями, спиртовыми лосьонами и дезинфицирующими жидкостями (перекись водорода, зелёнка, йод, спиртовые салфетки).

Необходимо лишь охладить пострадавшее место погружением в холодную воду, накрыть рану стерильным материалом, адекватно обезболить.

Еще один важный момент – не нужно самостоятельно извлекать осколки стекла, пластика, щепки, отломки игрушек, пульки и другие инородные тела, попавшие глубоко в рану. Такие попытки могут не только загнать эти предметы еще глубже в мягкие ткани, но и привести к инфицированию.

Аналогичные рекомендации дают специалисты относительно инородных тел, попавших в глаза, уши или нос ребенка. Попытки удалить застрявший предмет могут привести к обратному результату: инородное тело сдвинется вглубь слухового прохода или дыхательных путей, травмирует структуры глаза.

Специалисты детской городской клинической больницы № 9 также напоминают уральцам, что в зоне доступа ребенка, особенно малыша детсадовского возраста, нельзя оставлять мелкие детали конструктора, батарейки, магнитные шарики, украшения, иголки, другие мелкие предметы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube