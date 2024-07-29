Зооспасатель достал из колодца бобра

В Алапаевске спасли бобра, который упал в канализационный колодец и не мог сам выбраться. Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» зооспасатель Евгений Зенков, зверюшка сидела неподвижно, жалась к стенке и практически сливалась по цвету с грязью на дне. Бобра вытащили с помощью веревки с петлей на конце. Животное оказалось подростком, размером с небольшую собаку.

Когда зооспасатель посадил бобра на траву, он неожиданно пошел не к реке, а в сторону дороги. Опасаясь, что бобр может попасть под машину, Евгений Зенков взял его на руки и отнес на берег.

«Вблизи от берега в сторону реки шла ложбина, мы высадили бобра туда и некоторое время следили, как он пробирается к воде, в основном, по качающейся траве. Потом раздался громкий плеск. Спустя несколько секунд бобр проплыл вдоль берега, высовывая мордочку из воды. И пока мы пытались заснять этот момент, он вдруг нырнул и потерялся из вида», – рассказал зооспасатель.

Алапаевск, Елена Владимирова

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