На Урале срываются корпоративы из-за дождливой погоды

Дождливая, ветреная и холодная погода срывает корпоративы на Урале, которые были запланированы на свежем воздухе. Традиционные активности – сплавы, сап-серфинг, волейбол, футбол, пейнтбол и другое – проводить в дождь желающих мало. «Собирались на традиционный сплав, но в такую погоду, конечно, это так себе история. Пока перенесли на неделю, но видимо, придется еще двигать. В помещении делать не вариант – нас почти сто человек, там из активностей максимум танцы и вино», – рассказала «Новому Дню» HR-директор одной из екатеринбургских компаний Анна.

Даже те, кто планировали невысокую активность на свежем воздухе, тоже отказываются от проведения мероприятий. «У нас не очень спортивный коллектив, мы планировали на летнем корпоративе собраться и пожарить шашлыки, а потом устроить уличный кинотеатр и посмотреть фильм, но свернули все. Ждем хорошей погоды», – сказала в беседе с агентством «массовик» другого коллектива Елена.

По словам представителей локального отдыха, из массовых мероприятий пока «выручают» только свадьбы. «Свадьбы не отменяют и не переносят. Во-первых, там обычно выбрано все задолго до даты. Во-вторых, все оплачено и слишком много других привязок», – сообщили «Новому Дню» на базе отдыха под Сысертью.

Екатеринбург, Елена Сычева

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