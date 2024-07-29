После дорожного ремонта на проспекте Ленина трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти» перенесут. Это позволит упорядочить движение в районе перекрестка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядная организация уже приступила к ремонту участка проспекта Ленина от улицы Вайнера до Московской. Рабочие полностью заменят 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна, чтобы убрать колею.

Важной частью ремонта станет перенос трамвайной остановки «Сакко и Ванцетти» за перекресток, ближе к улице Московской. Сейчас площадка создает эффект «бутылочного горлышка», сужая трехполосную Ленина до двух полос. Смена расположения трамвайной остановки (по направлению в сторону улицы Московской) позволит решить эту проблему.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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