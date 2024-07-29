Ради марафона «Европа-Азия» перекроют центральные улицы

Ежегодный марафон «Европа – Азия» стоится в Екатеринбурге 11 августа. Ожидается, что в забеге примут участие более 5000 человек.

Как сообщает пресс-служба мэрии, движение по ряду центральных улиц будет закрыто:

– по улице Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи (с 06:00 10 августа до 21:00 11 августа);

– по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина; по улице Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко; по улице Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской; по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина (11 августа с 06:00 до 09:00). На указанных участках улично-дорожной сети будет запрещена стоянка автотранспорта;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; по проспекту Ленина, от улицы Вайнера, до улицы Пушкина; по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера; по нечетной стороне улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова; по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля; по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова; по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина; по улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов; по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург (11 августа с 06:00 до 13:00).

Участники марафона смогут выбрать один из 4 маршрутов в зависимости от уровня подготовки: 3 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube