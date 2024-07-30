Депутат Алексей Вихарев с волонтерами привели в порядок территорию у 14-й больницы в Екатеринбурге

На протяжении трех дней представители Волонтерского центра Алексея Вихарева и сам депутат работали в парке у ГКБ №14 на Уралмаше. Активисты скосили траву, собрали мусор и сухие ветки, привели в порядок дворовую территорию, где проводят время пациенты больницы и медперсонал.

За помощью к руководителю фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексею Вихареву обратились горожане и медики.

«Алексей Вихарев несколько лет помогает 14-й больнице. В частности, ежегодно направляет помощь для благоустройства территории. Место отдыха для пациентов достаточно большое, поэтому своими силами справиться сложно. Благодарим за внимание к нашей больнице и, главное, за заботу о наших пациентах», – поделился Алексей Двинин, главный инженер ГКБ№14.

Комплексную помощь городским больницам Алексей Вихарев начал активно оказывать во время пандемии и сегодня продолжает поддерживать медиков.

«Поддержка здравоохранения Екатеринбурга – одна из основных задач в моей работе. Мы с волонтерами и помощниками находимся в постоянной коммуникации с главными врачами, помогаем в приобретении необходимого оборудования, в ремонте помещений и благоустройстве больничных территорий. В очередной раз прибираем большой парк возле 14-й горбольницы. Работы много, поэтому понадобилось несколько дней. Всегда откликаюсь на просьбы руководства наших городских больниц и рад, что могу облегчить их непростую, но очень важную для всех нас работу», – рассказал Алексей Вихарев, депутат гордумы Екатеринбурга.

За несколько лет на помощь разным больницам Екатеринбурга Алексей Вихарев из личных средств направил более 50 миллионов рублей. Было закуплено медицинское оборудование и специальные медицинские средства, проведены кампании по выездной вакцинации и диспансеризации, приведены в порядок помещения и территории городских медучреждений.

Екатеринбург, Елена Васильева

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