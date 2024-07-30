В Екатеринбурге ищут пропавшего школьника (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут 10-летнего Андрея Горбунцова, который накануне, 29 июля, ушел гулять в районе СНТ «Мечта» и не вернулся.

На момент пропажи мальчик был одет в сине-черную ветровку, черную кофту, спортивные штаны и синие кроссовки. Он был на велосипеде BMX черного цвета.

Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серые.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-12 (дежурная часть отдела полиции № 12 или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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