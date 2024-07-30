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Вторник, 30 июля 2024, 09:08 мск

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Названы самые стрессующие профессии Урала

Названы профессии, работники которых чаще всего испытывают стресс. Опрос проводили среди уральских специалистов представители платформы hh.ru.

Хуже всех дела у медиков и фармацевтов – общий эмоциональный фон в их рядах снизился на 51% по сравнению с прошлым годом. Следом идут работники науки и образования, розничной торговли и IT – там процент стресса вырос на 49 пунктов.

«42% свердловчан рассказали, что их эмоциональное состояние незначительно ухудшилось в 2023 году по сравнению с 2022 годом. 13% респондентов, наоборот, отметили незначительное улучшение, а 9% рассказали об ощутимых позитивных изменениях. У 36% опрошенных все осталось без изменений», – уточнили авторы исследования.

В частности, снизился стресс у работников рекламной отрасли (на 41%), среди рабочих (на 35%), у транспортников и всех, кто связан с автомобилями, – на 34%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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