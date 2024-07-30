Дополнительные доходы бюджета отправят в резервный фонд, учителям и спортсменам

Депутаты свердловского заксо увеличили доходы областного бюджета на 2024 год до 422,1 млрд рублей (+2 млрд), расходы – до 472,4 млрд рублей (+34 млрд). Дефицит бюджета составил 50,3 млрд рублей.

Как заявил на заседании заксо глава регионального минфина Александр Старков, более 16 млрд рублей планируется направить на рост зарплаты работников образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, физкультуры и спорта. На 3 млрд рублей будет увеличен резервный фонд Свердловской области, на 1 млрд – фонд развития спорта высших достижений, на 2,2 млрд – дорожный фонд.

Кроме того, дополнительные средства пойдут на реализацию ряда значимых проектов. В частности, 750 млн рублей планируется направить Екатеринбургу на приобретение 50 троллейбусов, 578 млн – на возведение школы на улице Рощинской, 300 млн рублей – на строительство концертного зала Свердловской государственной академической филармонии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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