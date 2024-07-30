На Среднем Урале потеплеет до +25 °С, возможны грозы

В ближайшие дни в Свердловской области станет теплее, однако сохраняется вероятность дождей и гроз.

Как сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, новый циклон, идущий со стороны Москвы, обеспечит волну дождей, правда, не таких интенсивных и продолжительных, как во второй половине июля.

Теплый сектор этого циклона скользнет 31 июля – 1 августа через Челябинскую область, обеспечив повышение температуры до 27-30 °С. Часть тепла достанется южным и юго-восточным районам Свердловской области (температура днем 23-25°). Предполагается, что циклон задержится в нашем регионе на всю вторую половину недели, включая выходные 3-4 августа.

В течение этого периода в Свердловской области вероятны кратковременные дожди и грозы при температуре воздуха близкой к норме, на севере области на 1-2° ниже ее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube