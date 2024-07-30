Уральские врачи достали из головы 78-летнего мужчины 15-сантиметровый гвоздь (ФОТО)

В Нижнем Тагиле нейрохирурги горбольницы № 1 спасли жизнь и зрение 78-летнему пенсионеру с тяжелым повреждением головы в результате бытовой травмы. В черепе мужчины оказался гвоздь длиной 15 сантиметров, который прошел от виска к виску.

Как сообщили в ДИПе, в ходе компьютерной томографии медики увидели в костях черепа гвоздь, который прошел через обе глазницы от правого до левого виска. Длина металлического предмета – 15 сантиметров. Ситуация осложнялась повреждением твердой оболочки мозга и сдавлением глазных яблок.

Чтобы спасти пациента, бригада специалистов во главе с заведующим нейрохирургическим отделением ГБ № 1 Нижнего Тагила Дмитрием Неволиным провела экстренную операцию. Врачам удалось извлечь гвоздь, сохранить уральцу зрение и целостность костей черепа. После вмешательства пациенту провели контрольную компьютерную томографию и перевели его в отделение.

«Наша больница – одно из немногих медицинских учреждений Свердловской области, где проводят нейрохирургические операции по экстренным показаниям. У нас развивается своя школа нейрохирургов, потенциал которой из года в год растет, а применяемые методики оперативного лечения сложнейших травм и заболеваний обеспечивают эффективную последующую реабилитацию пациентов», – отметил главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.

Пенсионер под наблюдением бригады врачей быстро восстанавливается. Для профилактики осложнений он проходит антибактериальную терапию и готовится к выписке.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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