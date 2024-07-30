Энергетики устроили в детском лагере праздник, посвященный безопасности тепла (ФОТО)

Более 300 детей, отдыхающих в лагере «Малахит» на озере Таватуй, стали участниками социальной акции, организованной энергетиками Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».

В гости к детям пришли «фирменные» персонажи: Теплослав, Светлячок и Теплячок. В игровой и красочной форме была проведена образовательная акция: энергетики напомнили о необходимости соблюдать осторожность вблизи объектов теплоснабжения – люков, тепловых сетей, местах проведения ремонтных работ. Сюрпризом стала живая теплотрасса – наглядное пособие и источник особой радости участников, спешивших сделать селфи.

Ребята участвовали в тематических флешмобах, мастер-классах по джампингу и нанесению изображения Теплослава на кепки, отвечали на вопросы викторины, осваивали напольную игру, радовались оригинальным моментальным фото, сделанным в кабинке-автомате.

Праздник завершила лотерея. По корпусам дети расходились довольные, обогащенные новыми знаниями и с полными руками подарков: кепки, брелоки, рюкзаки будут долго напоминать о необходимости соблюдения правил безопасности тепла и необходимости бережного отношения к природе.

Екатеринбург, Елена Васильева

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