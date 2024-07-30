Уральцы стали чаще ездить по Золотому кольцу

Древние города европейской части России в этом году стали пользоваться большей популярностью у уральских туристов, чем в прошлом.

Так, число посетителей городов Золотого кольца выросло на 24% в сравнении с июнем 2023 года, а «Серебряного ожерелья» – на 44%, свидетельствует совместная аналитика «Мегафона» и корпорации «Туризм.рф». Лидером роста по числу поездок стал Суздаль, отмечающий в этом году 1000 лет со дня основания.

Маршрут «Золотого кольца» привлекает туристов уникальными памятниками истории и культуры Северо-Восточной Руси. Традиционно в него входят восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Наивысший темп роста демонстрирует Суздаль – число свердловчан, посетивших этот город в июне, увеличилось на 78%. Но больше всего туристов привлек Владимир, популярность которого в сравнении с прошлым летом выросла на 33%. В топ-3 городов Золотого кольца по турпотоку из Свердловской области также вошли Сергиев Посад (+19%) и Ярославль (+25%).

Еще один популярный туристический маршрут у жителей Среднего Урала – «Серебряное ожерелье», объединяющее 11 регионов Северо-Запада России. Это направление охватывает исторические города и населенные пункты, в которых сохранились культурные и природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За исключением Санкт-Петербурга, больше всего туристов среди городов «Серебряного ожерелья» привлекли Калининград (+39% год к году), Вологда (+46%) и Тихвин (+56%).

В целом по России на фоне увеличения турпотока растет и потребление интернет-трафика в этих городах. В июне 2024 года путешественники по Золотому кольцу потратили на 83% больше гигабайт, чем годом ранее. В то же время голосовой трафик вырос на 9%, при этом самый «говорящий» город – Иваново: на город невест приходится 23% от всего голосового трафика туристов этого маршрута. В то же время туристический интернет-трафик в городах «Серебряного ожерелья» в сравнении с прошлым летом вырос на 95%, а голосовой – на 20%. По обоим показателям среди городов данного маршрута лидирует Калининград.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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