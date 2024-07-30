Первоуральские пожарные спасли двух кошек и двух собак (ФОТО)

Сотрудники МЧС спасли во время пожара в Первоуральске четырех домашних животных – двух собак и двух кошек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в квартире на первом этаже жилого дома загорелись вещи. Еще до прибытия пожарных из подъезда выбежали 10 человек, и спасать людей не пришлось, а вот животным помощь потребовалась. Пожарные оперативно эвакуировали их на свежий воздух и быстро ликвидировали возгорание.

В тушении пожара участвовали 9 специалистов и 3 единицы техники. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Первоуральск, Елена Владимирова

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