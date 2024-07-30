На Серафимы Дерябиной горит НПО Автоматики (ВИДЕО)

В Екатеринбурге пожар в отделении НПО Автоматики на улице Серафимы Дерябиной. Черный дым виден из Академического и других районов города.

Пожар на объекте НПО Автоматики

По данным «Нового Дня», на месте работает не менее пяти пожарных расчетов, предварительно, пожар третьей категории сложности.

Огонь охватил примерно 1000 квадратов. Предварительно, речь идет о цехе химических материалов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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