В горящем цеху НПО Автоматики частично обрушилась кровля (ОБНОВЛЕНО)

Сотрудники МЧС продолжают бороться с пожаром в здании НПО Автоматики на улице Дерябиной.

Тушат пожар на НПО Автоматики

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 18:47 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожар возник на кровле цеха с химической продукцией. Горение зафиксировано на площади в 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

К месту происшествия прибыли 13 единиц спецтехники.

Примерно в 19.15 у горящего здания обрушилось 300 квадратных метров кровли.

ДОБАВЛЕНО. По данным ГУ МЧС по Свердловской области на 19.52 по местному времени в тушении пожара было задействовано 58 сотрудников МЧС и 23 единицы техники. В цехе химматкриалов обрушилось 500 квадратов кровли. Судя по дыму, возгорание взято под контроль пожарными.

Екатеринбург, Елена Васильева

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