На Урале ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер

Ночью и днем 1 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с.

ГУ МЧС по Свердловской области просит граждан в период штормового предупреждения быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

При ветре и сильных осадках лучше не выходить на улицу, при грозе – закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, по возможности лучше выключить электробытовые приборы.

Если вы находитесь у водоема и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями. Передвигаясь в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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