Уральские социологи ищут ответ, что мешает быть счастливым

Уральские социологи ищут счастье в Свердловской области – кафедра прикладной социологии УрФУ проводит опрос жителей региона, чтобы понять, что делает людей счастливыми, что мешает счастью, чего уральцы ждут от будущего и пытаются ли стать более счастливыми.
Всего в анкете около двух десятков вопросов. Например, о том, можно ли радоваться во время СВО или пандемий, чего боятся уральцы, чувствуют ли себя счастливыми и, наконец, что такое счастье вообще.
Екатеринбург, Елена Сычева
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