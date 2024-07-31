Уральские социологи ищут ответ, что мешает быть счастливым

Уральские социологи ищут счастье в Свердловской области – кафедра прикладной социологии УрФУ проводит опрос жителей региона, чтобы понять, что делает людей счастливыми, что мешает счастью, чего уральцы ждут от будущего и пытаются ли стать более счастливыми.

Всего в анкете около двух десятков вопросов. Например, о том, можно ли радоваться во время СВО или пандемий, чего боятся уральцы, чувствуют ли себя счастливыми и, наконец, что такое счастье вообще.

Екатеринбург, Елена Сычева

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