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Среда, 31 июля 2024, 09:41 мск

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Житель Ревды прикурил сигарету от Вечного огня

Прокуратура и СУ СКР Свердловской области проверяют сообщение об осквернении символа воинской славы.

Как сообщили в СУ СКР, 30 июля около 18 часов в парке Победы города Ревды 45-летний местный житель, будучи в состоянии опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня. В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выяснят все обстоятельства происшествия.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Ревда, Елена Владимирова

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