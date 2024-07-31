Житель Ревды прикурил сигарету от Вечного огня

Прокуратура и СУ СКР Свердловской области проверяют сообщение об осквернении символа воинской славы.

Как сообщили в СУ СКР, 30 июля около 18 часов в парке Победы города Ревды 45-летний местный житель, будучи в состоянии опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня. В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выяснят все обстоятельства происшествия.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Ревда, Елена Владимирова

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