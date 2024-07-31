В Екатеринбурге активно работают над вопросом создания доступной среды

В Екатеринбурге продолжается активная работа по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр уральской столицы Алексей Орлов, на сегодняшний день в городе проживает более 70 тысяч человек (это почти 5% населения) с ограниченными возможностями здоровья. «Поэтому мы ведем планомерную работу по созданию доступной городской среды. За последние годы процент школ, адаптированных для ребят с особыми потребностями, вырос до 25. Если в 2018 году инклюзивное образование получали лишь 400 детей, то сегодня их уже 1400. В половине учреждений культуры создана безбарьерная среда, а на всех отремонтированных или реконструированных улицах сделаны понижения бордюров и установлены тактильные плиты. Постепенно на перекрестках появляется все больше светофоров со звуковым сигналом. Каждая закупаемая нами единица общественного транспорта имеет низкий пол и специальные места для колясочников. Сейчас по городу курсируют уже 632 такие машины. Мы обязательно продолжим делать Екатеринбург еще более комфортным для всех категорий жителей», – отметил Алексей Орлов.

Коме того, как рассказала заместитель директора департамента социальной политики администрации Екатеринбурга Ирина Дмитриева, хорошим примером заботы для людей с ограниченными возможностями является здание гимназии № 40. В ней учатся более 1,3 тысячи детей, в том числе 7 из них имеют особенные потребности. В школе создана безбарьерная среда: на входе установлен пологий пандус, по всему зданию отсутствуют пороги, а таблички продублированы шрифтом брайля.

Кроме того, в гимназии есть лифт между этажами и подъемник, чтобы дети в колясках могли попасть на сцену актового зала. В холле школы оборудовано помещение с кормушками для собак-поводырей, а в классах есть индукционные петли.

Другим позитивным примером работы над улучшением качества среды для жизни служит центр культуры «Орджоникидзевский», где входная группа оборудована тактильными плитами и поручнями, а для маломобильных посетителей создан безбарьерный вход со двора. Внутри учреждения нет порогов, а в коридоре центра есть розетка для зарядки колясок с электроприводом.

Комфортные условия сформированы и в новом здании администрации Октябрьского района Екатеринбурга. Помещения, где проходят встречи с горожанами, находятся тут на первом этаже. Кабинеты и залы имеют широкие дверные проемы, а высота порогов составляет менее 1,5 сантиметра (ее человек на коляске может преодолеть без особых усилий).

Самым же лучшим примером доступной среды города является стадион «Калининец», где комфортные условия созданы не только для зрителей с особенными потребностями, но и для параспортсменов. Коридоры комплекса оборудованы тактильными линиями, входы – пандусами, а трибуны – подъемником. Трасса для метателей ядра дополнена устройством для удержания колясок атлетов.

«Екатеринбург является одним из пионеров в плане создания доступной среды. Сейчас город добился больших успехов в этом. За последние несколько лет у людей с особыми потребностями появилась реальная возможность посещать мероприятия, гулять и проводить время в культурных учреждениях. Это отмечают не только жители Екатеринбурга, но и гости из других регионов России. Приятно видеть, что работа на этом не останавливается», – поделилась руководитель общественной организации инвалидов «Доступная среда – всем!» Ольга Небесная.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube