Парковку на площади 1905 года перекроют ради «Автомобилиста»

С вечера пятницы парковку на площади 1905 года перекроют ради Дня болельщика, который проводит хоккейный клуб «Автомобилист». В воскресенье, 4 августа, там пройдет развлекательная программа для фанатов команды. Площадка откроется в 16:00, а через час начнется презентация новой предсезонной и игровой формы хоккеистов. После состоится церемония награждения спортсменов и тренерского штаба бронзовыми медалями Чемпионата России сезона 2023/2024 годов.

Отмечается, что на площадке будут работать фуд-траки, а после официальной церемонии пройдет концерт – выступят Filatov & Karas, а также «Банд'Эрос». Вечер закончится в 22:00. Парковку откроют только в 06:00 в понедельник.

Екатеринбург, Елена Сычева

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