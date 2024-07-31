Белорусские дизайнеры покажут на Урале коллекцию с элементами металла

На международной неделе моды в Екатеринбурге представят коллекцию, которую несколько недель назад показали в рамках Недели высокой моды в Париже. Ее авторы – белорусские дизайнеры Татьяна Ефремова (T.Efremova) и Ирина Ромбальская (IRRA).

Как сообщает ДИП, Татьяна Ефремова – одна из самых узнаваемых дизайнеров Беларуси, обладатель премии Belarus Fashion Awards. В начале июля в Париже состоялся показ авторской коллекции, которую она сделала совместно с дизайнером Ириной Ромбальской (IRRA). Большая часть моделей парижского показа будет блистать в Екатеринбурге в рамках Международной недели моды UF LAB. Некоторые образы будут созданы специально для уральского проекта.

«При создании коллекции мы сделали акцент на все оттенки металла, а также использовали в качестве основных цветов насыщенность белого и черного шоколада. Это согласуется как с актуальными цветами на следующий сезон, так и с ДНК цветовой гаммы бренда T.Efremova. Обязательно стоит внимательно рассмотреть корсеты Ирины Ромбальской, каждый из которых можно смело назвать арт-объектом. Причем рассматривать их нужно не только на подиуме в рамках цельного образа, но и вблизи, чтобы оценить каждую деталь отдельно. Корсеты искусно детализированы, в них скрыты целые истории», – говорит Татьяна Ефремова.

В своей работе Татьяна использует в основном натуральные материалы – шелк, шерсть, кожу, мех. С последним у автора особые отношения, ведь Татьяна Ефремова известна не только как автор собственного бренда. Более 25 лет она работала дизайнером на крупном меховом предприятии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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