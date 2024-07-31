Прикуривший от Вечного огня ревдинец был судим 9 раз (ФОТО)

На жителя Ревды, прикурившего сигарету от Вечного огня в парке Победы, возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершённое публично».

Как сообщили в СУ СКР, обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, допрашиваются свидетели.



Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что мужчина по фамилии Глазачёв, 1979 года рождения, ранее уже девять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

«Его тело со стороны груди напоминает картинную галерею из татуировок в виде театральных масок, одна из которых улыбается, а вторая грустит. Под ними имеется надпись «Спаси и сохрани», а на руке изображен корабль с парусами. Крайнее наказание подозреваемый отбывал в тавдинской ИК-19, откуда освободился в октябре 2023 года. Данный гражданин злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. В настоящее время в районном суде находится десять материалов полиции по факту нарушения им административного надзора, под которым он состоит. Мужчина с неадекватным поведением помещен под стражу», – отметил полковник Горелых.

Ревда, Елена Владимирова

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