Началась сделка по продаже Уралхиммаша Трубной металлургической компании

В ближайшее время завод Уралхиммаш в Екатеринбурге может перейти к новому собственнику.

По данным «Нового Дня», приобрести предприятие намерена ТМК. Сейчас возможность такой сделки анализируют специалисты Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, Уралхиммаш – один из ведущих производителей оборудования для газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической отраслей. Завод начали строить в 1930-х годах, но запустили только во время войны, после того как в Свердловск эвакуировали из Киева завод «Большевик».

Примечательный факт: в начале 1990-х Уралхиммашем руководил будущий первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Директору так нравилась его работа, что он долго отказывался от предложения губернатора Эдуарда Росселя возглавить город.

В сентябре 2000 года Уралхиммаш прогремел на всю страну. Суд запретил акционерам завода Малику и Одису Гайсиным, Виктору Поправко, а также претенденту на директорский пост Алексею Глотову препятствовать и.о. генерального директора Вячеславу Рубину в осуществлении служебных обязанностей. 13 сентября на Химмаш прибыли две противоборствующие группы интересантов, одна во главе с областным депутатом Павлом Федулевым, другая – во главе с депутатом гордумы и лидером движения «Май» Антоном Баковым. Массовую драку разнимала полиция.

С 2008 по 2022 г. Уралхиммаш входил в группу «Объединенные машиностроительные заводы». Сейчас его главный стратегический финансовый партнер – Газпромбанк. В 2022 г. ПАО «Уралхиммаш» перешло под управление «УК УЗХМ».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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