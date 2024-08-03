Сбил самокатчик – что делать? Инструкция от адвоката

Несмотря на то, что городские власти анонсировали ежедневные рейды по поиску самокатчиков-нарушителей, меньше таких водителей не становится. Хорошо, если вам никогда не придется стать их жертвой. Но следует знать: пешеход, пострадавший в ДТП с электросамокатом, имеет такое же право на законную защиту, как тот, кого сбил автомобиль. Как взыскать с виновного убытки и компенсацию морального вреда, «Новому Дню» рассказал Тихон Мехонцев из адвокатской группы Lawgard.

Адвокат поясняет: пешеход всегда имеет преимущество перед самокатчиком, поскольку самокат является транспортным средством (средством индивидуальной мобильности) (абз. 56 п. 1.2. ПДД). Следовательно, в случае если самокатчик не предоставил преимущество пешеходу, допустил наезд (столкновение), то отвечать нарушитель будет по общим правилам (ст. 15, 1064 ГК РФ).

Более того, самокат потенциально может быть квалифицирован в качестве источника повышенной опасности, т.е. владелец самоката будет отвечать вне зависимости от вины пешехода (п. 18 постановления пленума Верховного суда РФ от 26.01.2010 № 1, ст. 1079 ГК РФ).

Потерпевший имеет право на:

– возмещение расходов на лечение (если лечение не охватывается обязательным медицинским страхованием);

– компенсацию морального вреда в связи с причинением физических и нравственных страданий;

– возмещение утраченного заработка в случае потери трудоспособности;

– возмещение расходов на посторонний уход, если причинен тяжкий вред здоровью;

– возмещение расходов на санаторно-курортное лечение при подтверждении его необходимости медицинскими рекомендациями;

– в случае повреждения имущества человек вправе требовать возмещения расходов на приобретение аналогичного имущества.

Что необходимо сделать в случае столкновения с самокатчиком

1. Собрать контактные данные свидетелей, записать их ФИО, адрес, телефон. Возраст самокатчика не имеет значения. За несовершеннолетнего отвечают его родители (в возрасте от 14 до 18 лет – если у ребенка отсутствует свой доход и имущество).

2. Произвести подробную фото-, видеофиксацию происшествия, повреждений и т.д. При отсутствии своей техники – попросить очевидцев зафиксировать повреждения и травмы и направить вам запись.

3. Найти ближайшие уличные камеры видеонаблюдения, обратиться к их владельцам с целью получения записей.

4. Попытаться вступить в диалог с владельцем самоката: записать его ФИО, контактные данные и место жительства, сфотографировать его документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение, студенческий билет и т.п.). Предложить написать расписку о признании вины, готовности возместить ущерб.

5. Вызвать полицию и ГИБДД.

6. Вызвать скорую помощь, если травма серьезная.

7. Записать место, дату, время, обстоятельства происшествия.

8. Обратиться в полицию, передать собранные сведения.

9. Обратиться в травмпункт для фиксации вреда здоровью. Медработникам сообщить место, время, обстоятельства получения травмы. Сотрудники больницы в таком случае обязаны передать сведения в компетентные органы, которые и будут заниматься проверкой факта происшествия. В медучреждении нужно получить документы, подтверждающие причинение травмы, с указанием диагноза, проведенного лечения, его продолжительности.

10. Если были расходы на лечение или санаторно-курортное лечение, нужно собрать подтверждающие документы.

11. Найти чеки, подтверждающие стоимость поврежденных вещей – сумки, сотового телефона и т.д. Если чеков нет, можно обратиться в торговые организации, запросить сведения о стоимости аналогичных предметов. Еще вариант – обратиться к специалистам-оценщикам для определения стоимости ущерба.

12. После того как все эти материалы будут собраны, обратитесь к хорошему адвокату, который поможет вам взыскать с виновного ущерб.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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