Мэрия пошла в рейд за нарушителями на самокатах (ВИДЕО)

Сегодня представители администрации Екатеринбурга с утра отправились в рейд по улицам города. Они искали самокатчиков, нарушающих правила дорожного движения и правила пользования СИМ. Вопрос для уральской столицы более чем актуальный – практически ни дня не проходит без появления в сводке происшествий инцидентов с самокатчиками. К примеру, вечером во вторник 17-летний молодой человек сбил самокатом пятилетнего мальчика.
Накануне корреспондент «Нового Дня» вышел на центральные улицы Екатеринбурга и просто снимал, как самокатчики нарушают ПДД и правила пользования СИМ. В результате получилось весьма показательный видеосюжет. А ИИ помог его озвучить.
Самокаты в городе
Екатеринбург, Елена Васильева
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