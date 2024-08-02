В Нижнем Тагиле извлекли из завалов тело еще одного ребенка

В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под обломков тело ребенка. По предварительным данным, это девочка.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается поисковая операция на месте обрушившегося дома на Сибирской, 81. По данным «Нового Дня», утром под завалами оставалось четверо, в том числе один ребенок и трое взрослых. По данным агентства, спасатели уже произвели разбор конструкций практически до первого этажа.

По последней информации, в результате трагедии пострадали 16 человек. Число жертв теперь достигло пяти.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube