Потерявшие жилье тагильчане получили первые выплаты

Первые пять жителей дома в Нижнем Тагиле, где произошло частичное обрушение, получили выплаты, назначенные губернатором Евгением Куйвашевым – по 150 тысяч рублей за полную утрату имущества. Об этом сообщили в ДИПе.

Еще 38 пострадавшим поступили средства на первоочередные нужды из муниципального бюджета. Представители мэрии и миграционной службы помогают жителям восстановить все необходимые документы. После сверки банковских счетов всем пострадавшим будет перечислена материальная помощь. Специалисты регионального Минсоцполитики продолжают работу по составлению «социальных паспортов» – документы на 17 семей уже составлены, сведения о восьми семьях находятся в работе. Эти данные необходимы для оказания адресной помощи.

Для получения информации по вопросам, связанным с чрезвычайной ситуацией в Нижнем Тагиле, работает круглосуточная «горячая линия»: 8 (3435) 33-18-55.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о выплатах жителям дома в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение. Пострадавшие, состояние которых оценивается как тяжелое или средней тяжести, получат по 600 тысяч рублей. Семьи погибших получат по 1,5 млн. Выплата тем, кому причинен легкий вред здоровью, – 300 000 рублей.

Что касается выплат за поврежденное имущество, то при его частичной утрате бюджет выплатит жителям дома по 75 тысяч рублей, при полной – 150 тысяч.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube