У ТБО «Экосервис» отобрали статус регионального оператора

ТБО «Экосервис», оскандалившийся с историей по вывозу мусора в муниципалитетах Западного округа, лишилось статуса регионального оператора. Решение об этом было принято на заседании комиссии МинЖКХ Свердловской области.

Как следует из протокола комиссии от 29.07.2024 года, опубликованного на сайте ведомства, министерству было рекомендовано расторгнуть с компанией соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и заключить соглашение с новой компанией.

По вопросу повестки участники комиссии проголосовали «за» единогласно. Подписи под комуениом поставили замминистра ЖКЖ Егор Свалов, начальник отдела правовой и оргдеятельности МинЖКХ Дмитрий Ефремов, начальник отдела обращения ТКО МинЖКЖ Диана Рыбакова и главный специалист этого же отдела Елена Тарасовская.

После жалоб на деятельность ТБО «Экосервис» от стороны МУП УК «Потенциал» Верхнего Тагила и органов местного самоуправления городских округов Полевской, Ревда и Новоуральск ТБО «Экосервис» от работы отстранен. На его место региональным оператором в Западном управленческом округе назначен ЕМУП «Специализированная автобаза» сроком на год с даты принятия приказа.

Напомним, что в начале июля муниципалитеты Западного управленческого округа стали массово жаловаться на невывоз мусора. В социальных сетях и СМИ активно множились фото- и видеофакты переполненных площадок для мусора. Скандал был настолько громким, что к делу подключился заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Губернатор Свердловской области лично курировал вопросы вывоза мусора из пострадавших муниципалитетов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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